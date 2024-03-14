ГУР: Пригожин может быть жив 7 14.03.2024, 8:54

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Украинская разведка заинтриговала новыми данными.

У Украины нет достоверных фактов, которые могли по подтвердить гибель бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в эфире телеканал Freedom рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, новых данных касательно того, что произошло с Пригожиным, нет.

«Новых данных об этом нет. И фактов, которые позволили бы утверждать, что Пригожин мертв, по состоянию на сегодняшний день нет», — сказал представитель ГУР.