В Белгороде раздаются взрывы и звучат сирены 11 14.03.2024, 9:08

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Появилось видео с горящим автомобилем.

Жители российского Белгорода сообщают о звуках взрывов, на фоне сирены ракетной опасности.

«В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности», — сообщил губернатор области Гладков.

Видео с горящим автомобилем на одной из улиц Белгорода публикуют российские СМИ.

По словам очевидцев, один из снарядов прилетел в автомобиль. По предварительным данным водитель погиб. Жители сообщают о взрывах и дыме в воздухе.

Местные телеграм-каналы публикуют видео с металлическими осколками, которые нашли жители.