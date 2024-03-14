В Белгороде раздаются взрывы и звучат сирены

В Белгороде раздаются взрывы и звучат сирены11
- 14.03.2024, 9:08
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Появилось видео с горящим автомобилем.
Жители российского Белгорода сообщают о звуках взрывов, на фоне сирены ракетной опасности.
«В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности», — сообщил губернатор области Гладков.
Видео с горящим автомобилем на одной из улиц Белгорода публикуют российские СМИ.
По словам очевидцев, один из снарядов прилетел в автомобиль. По предварительным данным водитель погиб. Жители сообщают о взрывах и дыме в воздухе.
Местные телеграм-каналы публикуют видео с металлическими осколками, которые нашли жители.