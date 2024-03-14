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В аэропорту Сочи вспыхнул мощный пожар

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  • 14.03.2024, 10:15
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В аэропорту Сочи вспыхнул мощный пожар

Россияне завили об «учениях».

На территории аэропорта в городе Сочи (РФ) произошел мощный пожар, который россияне назвали «запланированным». По легенде пресс-службы аэропорта, огонь и столб черного дыма якобы связаны с «учениями», передает obozrevatel.com.

В то же время граждане РФ в сети допустили, что в аэропорту мог сгореть самолет. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Пожар в аэропорту местные жители сняли на видео 13 марта. При этом в местном отделении МЧС и в пресс-службе аэропорта заявили, что пожар «запланированный», ведь он якобы связан с «учениями».

«Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара», – выдали в РФ.

Кроме того, в аэропорту заявили, что учения не влияют на обслуживание рейсов, и проводятся с целью повышения уровня готовности и профессионализма спасательных служб.

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