ВСУ разгромили полигон с оккупантами на территории «ЛНР»1
- 14.03.2024, 11:01
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По нему ударили ракеты неустановленного образца.
Украинские военные ударили по полигону с российскими оккупантами на территории так называемой «ЛНР».
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, в результате этой атаки погибли по меньшей мере 10 оккупантов. Отмечается, что полигон был атакован ракетой.
«Три неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта. По нашим данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно», - пишет канал.