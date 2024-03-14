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ВСУ разгромили полигон с оккупантами на территории «ЛНР»

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  • 14.03.2024, 11:01
  • 5,020
ВСУ разгромили полигон с оккупантами на территории «ЛНР»

По нему ударили ракеты неустановленного образца.

Украинские военные ударили по полигону с российскими оккупантами на территории так называемой «ЛНР».

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, в результате этой атаки погибли по меньшей мере 10 оккупантов. Отмечается, что полигон был атакован ракетой.

«Три неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта. По нашим данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно», - пишет канал.

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