Porsche представила новый Taycan Turbo GT 6 14.03.2024, 16:14

Фото:Porsche

Разгоняется до сотни в час за 2,1 секунды и достигает максимальной скорости 300 километров в час.

Porsche анонсировала свой новый электромобиль Taycan Turbo GT, который устанавливает новые стандарты производительности в мире электромобилей.

Новый Taycan Turbo GT, с максимальной мощностью 1092 л.с. и сокращенной массой на 72 кг, уже установил рекорды на трассах Laguna Seca и Нюрбургринг. Об этом пишет Ars Тechniсa.

Производитель утверждает, что Taycan Turbo GT — самый мощный автомобиль в линейке Taycan. Он может разгоняться до сотни в час за 2,1 секунды и достигать максимальной скорости 300 километров в час. На трассе Laguna Seca в Калифорнии автомобиль установил рекорд с временем 1:27,87.

Новый Taycan Turbo GT оснащен улучшенной двухскоростной трансмиссией, новым задним приводом и инвертором из карбида кремния. Помимо этого, автомобиль предлагается с пакетом Weissach, который уменьшает вес и улучшает производительность.

Фото:Porsche

Однако столь высокие технические показатели обходятся дорого. Цена Taycan Turbo GT 2025 года начинается с 230 000 долларов.

Новый Taycan Turbo GT демонстрирует стремление Porsche к инновациям и продвижению электромобильной технологии на новые высоты. Он появится в автосалонах уже этим летом.