В Лиге чемпионов УЕФА стали известны все четвертьфиналисты 2 14.03.2024, 20:43

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В восьмерке лучших — три команды из Испании.

Вчера состоялся последний день проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, после которого стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Итак, в четвертьфинале сыграют:

«Арсенал»

«Атлетико» Мадрид

«Барселона»

«Бавария»

«Боруссия» Дортмунд

«Манчестер Сити»

«Пари Сен-Жермен»

«Реал» Мадрид

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта, начало в 13:00 по минскому времени.