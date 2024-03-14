В Лиге чемпионов УЕФА стали известны все четвертьфиналисты

В Лиге чемпионов УЕФА стали известны все четвертьфиналисты2
- 14.03.2024, 20:43
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В восьмерке лучших — три команды из Испании.
Вчера состоялся последний день проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, после которого стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Итак, в четвертьфинале сыграют:
«Арсенал»
«Атлетико» Мадрид
«Барселона»
«Бавария»
«Боруссия» Дортмунд
«Манчестер Сити»
«Пари Сен-Жермен»
«Реал» Мадрид
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта, начало в 13:00 по минскому времени.