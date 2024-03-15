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Беспилотники атаковали НПЗ «Первый Завод» под Калугой

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  • 15.03.2024, 10:51
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Беспилотники атаковали НПЗ «Первый Завод» под Калугой
Фото: Getty Images

Операцию провело ГУР Минобороны Украины.

Этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие «Первый Завод» в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти. Это была операция ГУР МО.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Силах обороны Украины.

По данным издания, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Между тем, в соцсетях распространяют кадры вероятного прилета по Калужскому НПЗ.

Российский Telegram-канал сообщает ASTRA, что 3 беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического завода «Первый Завод» в поселке Полотняный завод.

«Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал», - пишет ASTRA.

При этом утром губернатор Калужской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе якобы «были сбиты 4 беспилотника», а «пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».

Но российские медиаресурсы утверждают, что на самом деле был сбит только один беспилотник, а 3 как раз и попали по Калужскому НПЗ.

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