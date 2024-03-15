Лукашенко «проговорился» по госдолгу Беларуси 6 15.03.2024, 13:26

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Раньше чиновники засекретили данные.

Государственный долг Беларуси не превышает 32% ВВП. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 марта на встрече с судьями, депутатами парламента, политическими партиями во Дворце Независимости, которая приурочена 30-летию Конституции нашей страны, пишет zerkalo.io.

«Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущие поколения. Наш государственный долг не превышает 32% ВВП. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше», — заявил Александр Лукашенко.

ВВП в текущих ценах в 2023 году составил 216,1 млрд рублей. То есть госдолг тогда, судя по озвученной Александра Лукашенко отметке в 32%, составляет порядка 69,2 млрд рублей. Для сравнения: на 1 июня 2022 года госдолг был на уровне 60,5 млрд рублей, сообщал Минфин. С тех пор ведомство не публикует эти данные. Эта сумма составляла 33% от ВВП.

Напомним, чиновники в 2022 году засекретили информацию о госдолге. Ранее в 2021 году они признавали, что госдолг стал серьезной проблемой для экономики — «нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки». Одна из причин — влияние введенных западных санкций, уточняли в Минфине.