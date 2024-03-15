Жены мобилизованных в России открыто выступили против Путина 2 15.03.2024, 13:40

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Это произошло впервые.

Протест жен мобилизованных впервые перешел в политическую плоскость: женщины публично призвали голосовать против Путина на президентских выборах и тем самым присоединились к стратегии оппозиции. Таким образом, они стали первым движением внутри страны, которое после начала войны открыто выступило против российского президента.

«Холод» поговорил с представительницами «Пути домой», почему они решились на это.

32-летняя Валерия (имя изменено) — жена мобилизованного из Московской области. Она признает, что сначала движение «Путь домой» не было политическим: женщины призывали произвести ротацию на фронте, чтобы «любым доступным способом им вернули их мужчин». Позже все переросло в требования остановить войну для начала демобилизации. И, по словам Валерии, стало ясно, что при действующей власти этого не случится.

— С самого начала была против этой войны и понимала, что в конце концов нам придется вести политическую деятельность. Мы стали частью политики в тот самый момент, когда наших мужей забрали у нас и отправили воевать на территорию чужого суверенного государства, — рассуждает россиянка. — Но некоторые жены мобилизованных этого до сих пор не осознают — хотят усидеть на двух стульях. Вроде хотят, чтобы война закончилась и наших мужиков нам вернули, но ничего предпринимать при этом не спешат. Я им говорю: «Девочки, так не получится, никто не придет и нам не поможет. <…> Хватит с нас сидеть на ж*пе ровно, нас это сидение вон куда привело, что у нас мужья в чужой стране воюют не пойми за что, а мы их вызволить не можем. Мы сами должны вершить свою судьбу, елки-палки. Мы здесь хозяева, а не рабы. Это они — на службе у народа, а не мы у них».

Впрочем, добавляет Валерия, разделяющим эту позицию женщинам приходится быть осторожными: узнав, что жена какого-то мобилизованного «активничает», его обещают отправить в штурмовую бригаду. А после попадания в нее «мужики теряются и числятся пропавшими без вести».

Супруга мобилизованного из Москвы 30-летняя Ксения считает, что их протест «вынужденно стал политическим» после смерти Алексея Навального. Россиянка подчеркивает, что употребляет слово «вынужденно», потому что политизация протеста жен мобилизованных произошла «не с их подачи, а с подачи властей».

— Раз власть воспринимает нас как политическое движение, мы таковым и станем. Будем масштабировать наше влияние, не станем останавливаться на достигнутом, — заявляет Ксения. — Мы не можем оставаться вне политики, потому что с наступлением войны политика пришла к нам в дом и забрала самых наших близких и любимых людей. Наши братья, отцы и мужья находятся на войне больше полутора лет без срока возвращения и отпусков. Они находятся там под списание — никто не собирается нам их возвращать.

— Я не знаю, каким надо быть мазохистом, чтобы голосовать за Владимира Владимировича, но знаю точно, что в наших рядах мазохисток нет, — говорит Ксения.

Москвичке Антонине — 41 год, ее мужа тоже мобилизовали.

По словам женщины, общей целью их движения все еще остается вернуть мужчин домой и добиться окончания вооруженного конфликта. А насчет политики у жен мобилизованных мнения расходятся.

— Я, например, не поддерживаю Путина, но не считаю, что он единственный виноват в том, что началась война, — говорит Антонина. И добавляет позже: — Конечно, тяжело вести борьбу с ветряными мельницами, пытаться докричаться до тех, кто не желает нас слушать, и некоторые девочки выдыхаются и устают. Но мы не сдаемся, и наша борьба уже приносит неплохие результаты. <…> И если раньше мы позиционировали себя как аполитичное движение, говорили только о том, как бы нам вернуть мобилизованных домой, то сейчас у нас с языка не слезают политические вопросы.