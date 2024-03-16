«Все, хана! АВТ-6 горит»: момент атаки на НПЗ в Самарской области показали на видео 3 16.03.2024, 10:10

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Реакция очевидцев бесценна.

Утром 16 марта в Самарской области РФ были атакованы два нефтеперерабатывающих завода. Момент атаки на один из них, Сызранский НПЗ, попал на видео.

Кадры мощного пожара на предприятии публикуют российские паблики. По предварительным данным, выведена из строя установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти

«Сызранский НПЗ. Минимум 800 километров от подконтрольной Украине территории. «Хана АВТ-6» (установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти). Никто из гражданских не пострадал», – пишет Telegram-канал «Быть или».

«Все, хана! АВТ-6 горит», – говорит голос за кадром.

Местные СМИ пишут, что в Сызрани «по сообщениям горожан, сильный хлопок было слышно и в Юго-Западном районе, где у жителей многоэтажек задрожали стекла».

Также автор канала упоминает о сообщениях про атаку на Новокуйбышевский НПЗ.

«Там без видео пока и степень повреждений не ясна. Там вообще 900+ км. География ударов расширяется», – резюмировал «Быть или».

Атаку на Сызранский НПЗ подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А вот относительно Новокуйбышевского НПЗ – по словам чиновника, атака была «пресечена».

«Сегодня утром была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет. Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб», – рассказал Азаров местным СМИ.

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Невідомі дрони атакували відразу два підприємства у Самарській області.

Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.

У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишівське НПЗ. Там теж тепла пожежа))) pic.twitter.com/pkFqSeH6iV — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) March 16, 2024

Оба атакованных завода входят в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть», правление которой возглавляет близкий друг и советник президента РФ Владимира Путина Игорь Сечин.

Мощность Сызранского НПЗ составляет 8,9 млн т. (65,1 млн барр.) нефти в год. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив, каталитического и термического крекинга, изомеризации, битумной и газофракционной установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, авиационный керосин, битум.

Мощность Новокуйбышевского НПЗ составляет 8,8 млн. тонн нефти в год. Это предприятие производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.