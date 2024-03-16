Бессилие российской ПВО при ударе по Сызранскому НПЗ показали на видео 16.03.2024, 13:59

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Второй дрон выбрал удобную позицию и спикировал почти вертикально.

Атаку БПЛА по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) успели снять на видео очевидцы.

Российская противовоздушная система в очередной раз продемонстрировала свою полную недееспособность, пишет dialog.ua.

В ролике запечатлено, судя по всему, уже второе попадание.

Потрясающие кадры атаки БПЛА на нефтебазу в Сызрани pic.twitter.com/NAHOUL4sb1 — Alver ❌ (@Alla91748059) March 16, 2024

Когда БПЛА подлетел к нефтезаводу, на нем уже видны следы пожара. Работы зенитных систем не замечено. Россияне пытались сбить БПЛА стрелковым оружием, но из этого ничего не вышло.

Подлетев к НПЗ, дрон-камикадзе замедлился и упал на него почти вертикально. После этого раздался мощный взрыв.

«Ах**ть! Задымилось все, смотри! О, падает! Пи**ец! В**бал (ударил - ред.)» - комментируют очевидцы происходящее за кадром.

Известно, что целью удара в очередной раз стала установка первичной переработки нефти.

Это ключевое оборудование НПЗ, при выходе из строя которого завод работать не в состоянии.

Во-первых, установка - очень крупная цель, в которую относительно легко попасть. А во-вторых, это западное оборудование, которое из-за санкций России будет очень трудно восстановить.

Удар был нанесен утром в субботу, 16 марта.