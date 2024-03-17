Беспилотники массированно атаковали Москву 10 17.03.2024, 8:34

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И еще пять областей России.

В ночь на воскресенье, 17 марта, беспилотники атаковали еще ряд объектов на территории Москвы и в российских регионах.

Атака охватила в общем шесть регионов, в частности столичный, сообщают украинские СМИ.

Москва

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, противовоздушная оборона сбила два БПЛА в Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах.

«Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб», — заявил Собянин.

Позже Собянин добавил, что один беспилотник сбит в Раменском и один в Ступинском городских округах.

Позже появились сообщения, что в московском аэропорту «Домодедова» вспыхнул пожар после атаки дронов.

Краснодарский край

Около 03:00 беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, в результате чего начался пожар. В российском оперативном штабе сообщили об одном погибшем во время атаки – правда, предварительно, из-за сердечного приступа. В целом же россияне заявили, что пострадавших в результате пожара нет.

Белгородская область

Четыре беспилотника сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский в Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков это подтвердил, заверяя, что в результате взрывов пострадавших нет, а есть лишь повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

Ростовская область

По заявлению губернатора Василия Голубева, подразделения российской ПВО ночью успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску – «последствия на земле уточняются».

Калужская область

Средства российской ПВО якобы сбили три дрона самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе. Губернатор Владислав Шапша утверждал, что утром в воскресенье на окраине Калуги был уничтожен еще один дрон: «жертв и разрушений нет», но в районе атаки работала оперативная группа.

Ярославская область

Губернатор Михаил Евраев заявил о четырех сбитых беспилотниках. По его словам, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет.