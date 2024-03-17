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Московский аэропорт «Домодедово» загорелся после атаки дронов

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  • 17.03.2024, 10:16
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Московский аэропорт «Домодедово» загорелся после атаки дронов

Пожар начался после удара по складу.

Сегодня ночью дроны массированно атаковали Москву и еще пять российских регионов.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, «противовоздушная оборона сбила» два БПЛА в Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах.

«Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб», — заявил Собянин.

Однако позже появились сообщения, что в московском аэропорту «Домодедова» вспыхнул пожар после атаки дронов.

Издание ASTRA со ссылкой на очевидцев сообщает, что по предварительной информации беспилотники попали в московский аэропорт «Домодедово».

Местные жители сообщают, что беспилотники упали на склад «ВсеИнструменты.ру».

Также в сети публикуют видео атаки на аэропорт «Домодедово». В результате начался пожар, передает ASTRA.

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