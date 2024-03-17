Шойгу занервничал из-за уязвимости Черноморского флота РФ 17.03.2024, 12:08

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Сергей Шойгу

И потребовал увеличить «живучесть» судов.

Командованию Черноморского флота РФ необходимо ежедневно повышать «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры на фоне атак Украины, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — сказал Шойгу на совещании с командованием флота в рамках рабочей поездки в Южный военный округ.

Также Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства и крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских водных беспилотников.

За два года войны против Украины Россия лишилась более 20 судов в Черном море, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море состоял из 74 боевых кораблей.

По подсчетам военного эксперта «Новой газеты» Валерия Ширяева, конкретно Черноморский флот потерял по меньшей мере 15 судов. Также были подбиты и уничтожены корабли Балтийского и Северного флота, которые до полномасштабного вторжения в Украину перевели в Черное море.

Киев использует неклассические средства борьбы на море — безэкипажные катера, отмечает Ширяев. По его словам, одна из тактик, которую применяют ВСУ, называется «волчья стая». «Это когда много автоматических приборов [безэкипажных катеров], которые они строят под названием Magura, окружают корабль и с разных сторон его атакуют, не позволяя ему уйти в маневрирование», — рассказал военный эксперт.

После существенных потерь президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, сообщали источники «Фонтанки» и «Известий».

Как утверждали издания, 61-летнего Евменова, который занимал пост главкома ВМФ с 2019 года, а ранее командовал Северным флотом и подводными силами Тихоокеанского флота, сменил адмирал Александр Моисеев — также подводник, который в 2011 году получил звание Героя России за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения.

Назначение Моисеева временно исполняющим обязанности главкома уже доведено до личного состава главкомата, говорят источники «Фонтанки». При этом, по их словам, уже в ближайшее время он может избавиться от приставки «врио».