В непризнанном Приднестровье сгорел военный вертолет 8 17.03.2024, 19:25

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«Власти» заявили об атаке дрона на военную часть.

17 марта на территории одной из воинских частей Тирасполя в непризнанном Приднестровье произошел пожар, возникший в результате взрыва. Об этом сообщает «Первый приднестровский телеканал» в Telegram.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», – говорится в сообщении.

Канал опубликовал фото обломков пораженного вертолета.

Также канал выложил видео с места происшествия.

«Первый приднестровский» обнародовал видео самого прилета. На нем видно, как что-то попадает прямо в стоящий на площадке вертолет и взрывается.