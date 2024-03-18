ВСУ разбили российских морпехов в Крынках: СМИ показали, что от них осталось 3 18.03.2024, 11:59

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Оккупанты были новобранцами.

В Крынках Херсонской области украинские морские пехотинцы ликвидировали российских морпехов, которые попытались провести штурм, пишет «Диалог».

Кадры с поля боя показала украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты. На видео украинские морпехи осматривают тела оккупантов, которые провели неудачный штурм позиций бригады.

«Группа штурмовиков останется навсегда в селе Крынки. Элита их, морская пехота», – рассказывают на видео украинские военные. При осмотре документов выяснилось, что россияне подписали контракты с российской морской пехотой всего несколько месяцев назад. Известно, что с российской стороны в этом направлении воюет 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты армии России.

Российские войска не оставляют попыток выбить подразделения Сил обороны по плацдарму на левом берегу Херсонской области. Сейчас населенный пункт Крынки представляет собой руины домов с подвалами, в которых укрываются украинские бойцы. Силы обороны на левобережье Херсона работают в тяжелых условиях, но им удается удерживать позиции и работать над расширением плацдарма.

На этом направлении активно используются ударные и разведывательные беспилотники. С правого берега Днепра плацдарм прикрывает украинская артиллерия. Тем временем армия РФ активно использует авиацию для поддержки военных на передовой, в основном выпуская боеприпасы за пределами досягаемости украинской системы противовоздушной обороны.