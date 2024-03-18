Снайперы ССО Украины ликвидировали шестерых оккупантов на херсонском направлении 18.03.2024, 12:59

Фрагмент боевой работы попал на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано шесть точных выстрелов украинских воинов.

«На Херсонском направлении во время наблюдения за враждебными позициями наши воины заметили движение со стороны противника и сразу открыли огонь. В результате точной работы снайперы Сил специальных операций уничтожили шесть военнослужащих противника» - отмечается в комментарии к видео.