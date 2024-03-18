Чиновники райисполкома сдали в милицию пастора евангельской церкви Новолукомля 18.03.2024, 13:19

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Александр Зарецкий

Фото из соцсетей

Священник отметил, что вменяемые ему высказывания вырваны из контекста.

В банке судебных решений появилось постановление по делу об административном правонарушении в отношении пастора евангельской церкви Новолукомля Александра Зарецкого, заметило издание «Радыё Свабода».

Согласно документу, 18 февраля в ходе проведения службы Зарецкий говорил: «помолимся за тех, кто в тюрьмах по сфальсифицированным причинам», «посмотрите, как вышестоящие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое», «нам указывают говорить, что все хорошо, что все нравится и устраивает, и порой проще согласиться», «люди на У. — предатели, когда пришли русские, они упали к ним в ноги», «давайте молиться за У., приходите на молитвы за У.».

Суд посчитал, что этими высказываниями пастор «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикетировании, без соответствующего разрешения администрации районного исполнительного комитета».

В судебном заседании Александр Зарецкий вину не признал. Факт употребления вменяемых ему высказываний он не отрицал, но отметил, что они вырваны из контекста.

В материалах дела указано, что информационную записку в милицию о пасторе написали чиновники Чашникского райисполкома.

Напомним, новолукомльского пастора евангельской церкви задержали 22 февраля за то, что он молился за Украину. Его подвергли административному аресту на 15 суток по статье 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов).

Александр Зарецкий должен был освободиться 8 марта, но 6 марта ему повторно присудили 15 суток по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Таковым посчитали проповедь во время богослужения.

В 2020-м Александр Зарецкий подписал коллективное открытое письмо христиан Беларуси против насилия, после чего он и его община не раз подвергались преследованию со стороны силовиков. В июле 2021 года у пастора проходил обыск, в ноябре 2021 года административное дело было начато из-за незначительных неточностей при оформлении гуманитарного груза.

20 апреля 2023 года пастора задерживали по ст. 19.11 КоАП за лайки и комментарии к материалам с «экстремистских» интернет-ресурсов. Пастор дважды подряд получил арест на 15 суток, проведя за решеткой месяц.