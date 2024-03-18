В Сеть слили первые данные о флагмане Samsung Galaxy S25 18.03.2024, 13:52

Компания впервые за несколько лет изменит дизайн смартфонов и увеличит их размеры.

Презентация линейки Galaxy S24 прошла меньше двух месяцев назад, а инсайдеры уже узнали, что Samsung готовит для нас в следующем году. Первые данные о грядущей серии Galaxy S25 предоставил авторитетный аналитик Revegnus (@Tech_Reve).

Главное отличие Galaxy S25 от всех остальных смартфонов компании — новый дизайн. По данным источника, корейская корпорация серьезно переработает внешний вид устройства. Будущие флагманы не будут копией Galaxy S24, которые в свою очередь были копией Galaxy S23.

Второе заметное улучшение — увеличенный дисплей, который получит базовая модель Galaxy S25. Вместо 6,2-дюймового экрана в смартфоне будет установлена 6,36-дюймовая панель. Аналогичную диагональ дисплея получил Xiaomi 14, и девайс получился довольно компактным по сравнению с другими Android-смартфонами. Поэтому будет неправильным называть будущий Galaxy S25 «лопатой».

Презентация линейки флагманов от Samsung пройдет зимой 2025 года. Традиционно в нее войдут модели Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Пока нет информации о характеристиках устройств и их внешнем виде. Обычно инсайдеры сливают дизайн корейских аппаратов за 3-4 месяца до анонса.