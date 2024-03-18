Правительства Германии и Литвы не признали законными выборы в России 9 18.03.2024, 14:52

4,528

Отреагировала и Франция.

Первой из стран ЕС на результаты выборов отреагировала Литва. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис назвал произошедшее голосование в России «трагическим фарсом», пишет The New Times.

«Закон не может возникнуть из беззакония, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагифарс», — отметили в МИД.

Не стали признавать выборы и в ФРГ. Заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что Германия осуждает «выборы без выбора».

МИД Франции выпустил заявление без резких оценок. «Франция принимает к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, в результате которых Владимир Путин останется президентом Российской Федерации на пятый срок... Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления репрессий против гражданского общества и всех форм оппозиции режиму, все большего ограничения свободы слова и запрета на работу независимых СМИ. В очередной раз не были соблюдены условия для проведения свободных, плюралистических и демократических выборов. Франция приветствует мужество многих российских граждан, которые мирно продемонстрировали свое несогласие с этим посягательством на их основные политические права», — отмечается в документе. Также МИД напомнил о гибели в колонии Алексея Навального и репрессии против оппозиционных политиков, однако никаких конкретных заявлений об нелегитимности российских выборов не последовало.