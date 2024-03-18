Представлены дизайнерские флагманы Honor Magic6 Ultimate и Magic6 RSR Porsche 1 18.03.2024, 18:05

Смартфоны получили камеры, которые могут переплюнуть зеркальные фотоаппараты.

Компания Honor представила улучшенные версии Honor Magic6 Pro и назвала ее Honor Magic6 Ultimate. Смартфон получил видимые изменения в дизайне и некоторые новшества в плане «железа». Также выпущена «гоночная» версия смартфона Magic6 RSR Porsche.

В основном изменения «косметические». Ultimate-версия получила тройную камеру, расположенную на прямоугольной площадке с закругленными краями. Задняя панель изготовлена экокожи и окрашена в черный и розовый цвета.

Дизайн Magic6 RSR Porsche вдохновлен автомобилем Porsche Taycan. Эта модель поставляется с шестиугольным блоком камер и стеклянной крышкой, окрашенной в темно-серый и розовый цвета.

Главное отличие дизайнерских моделей от Honor Magic6 Pro — основная, которая, как уверяет Honor, может составить конкуренцию однообъективным зеркальным фотоаппаратам. Все благодаря новому 1/1,3-дюймовому сенсору H9800 с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/2.0 и поддержкой OIS. Также, устройства получили 1200-точечный датчик LiDAR, который отвечает за моментальную фокусировку.

Все остальные характеристики одинаковые. Так, смартфоны оснащаются 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит. Работают телефоны на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и имеют встроенную АКБ на 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Предзаказы уже стартовали в Китае. Открытые продажи начнутся 22 марта.