«Армия дронов» Украины уничтожила почти 90 танков РФ за две недели 4 18.03.2024, 18:55

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Российской техники становится меньше.

Украинские воины продолжают уничтожать россиян и технику с помощью дронов. За последние две недели оккупанты лишились по меньшей мере 88 танков.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений дронов за две недели», - говорится в заявлении.

Отмечается, что за это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.

«Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше», - написал Федоров.