Бизнесмен Муравьев собирается судиться за свое имущество в Австрии 2 18.03.2024, 20:19

3,386

Александр Муравьев

Экс-владелец «Мотовело» отсидел семь лет в белорусской тюрьме.

Свое первое интервью белорусский предприниматель Александр Муравьев, имевший бизнес в Австрии, дал Австрийскому агентству печати. В нем он рассказал о том, как потерял все свое имущество и бизнес и как его пытали в застенках белорусского КГБ, пишет «Белсат».

Белорусский предприниматель Александр Муравьев, проживающий и имеющий холдинг в Австрии, долгое время формально был одним из крупнейших австрийских инвесторов в Беларуси. В 2015 году КГБ Беларуси посадил его на 11 лет, а Австрия оказала юридическую помощь в этом сомнительном производстве, рассказывает АPА.

В интервью АРА Александр Муравьев рассказал, что помимо избиений в СИЗО КГБ, ему угрожали убийством.

«Они сказали мне, что я могу считать, что меня уже нет в живых и что мои дети даже не найдут моей могилы», — сказал он. Это было серьезное давление, заявил предприниматель.

Еще до окончательного приговора в 2017 году Лукашенко публично заявил, что угрожал Муравьеву тюрьмой, если тот не пойдет на его условия. Это и многое другое предприниматель рассказывал из своей временной ссылки в Дубае. Он уехал туда на следующий день после освобождения в конце 2022 года.

АPА напоминает, что в Беларуси Муравьев был успешным предпринимателем. В 2002 году австрийская торговая компания ATEC, связанная с Муравьевым, купила 65% стекольного завода в деревне Елизово. В 2006 году за экономические успехи Лукашенко даже наградил Муравьева медалью. А на следующий год ATEC Holding GmbH смогла приобрести у государства 99,72% акций завода «Мотовело», которые в 2013 году перешли к ATEC Investment GmbH.

Тем не менее, Муравьев утверждает, что якобы никогда не получал каких-либо преференций от режима.

«С тех пор, как мне исполнилось 22 года, никто никогда не поддерживал меня», — сказал Муравьев, родившийся в 1966 году и занимающийся бизнесом с 1988 года.

В 2015 году власти Беларуси резко положили конец его предпринимательской деятельности: после того, как он отказался передать в дар государству акции «Мотовело», принадлежащие ATEC Investment GmbH, КГБ 1 июня 2015 года поместил его в свою тюрьму. В общей сложности муравьеву пришлось провести там более трех лет.

Помимо налоговых правонарушений, бизнесмена обвиняли в несоблюдении инвестиционных планов на «Мотовело». Муравьев посчитал обвинения сфабрикованными. Тем не менее в 2017 году его приговорили в общей сложности к 11 годам лишения свободы с конфискацией активов. Причем суд в Минске не только конфисковал частные активы Муравьева, но и экспроприировал акции, которые принадлежали не ему, а связанной с ним австрийской холдинговой компании.

Травматичным для белоруса стало и то, что он потерял свой дом в Австрии. В 2020 году объект был продан за 2,1 млн евро компании, принадлежащей известному венскому предпринимателю Мартину Хо.

В целом Муравьев и австрийская холдинговая компания, которая с тех пор была ликвидирована, потеряли огромные суммы, которые он теперь хочет вернуть в судебном порядке. Речь идет о сумме от 40 до 274 млн евро. До ареста его группа имела годовой оборот в 200 млн евро, пояснил белорус, который сейчас также пытается восстановить вид на жительство в Австрии.