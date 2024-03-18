В трех граничащих с Украиной районах ограничили въезд и вход в пограничную полосу 2 18.03.2024, 22:10

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Временно ограничен въезд, вход и пребывание людей в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Об этом сообщила пресс-служба Гомельской погрангруппы.

В ведомстве объяснили принятые меры вопросами «обеспечения пограничной безопасности». Выдача пропусков также приостановлена.

Кроме того, Гомельская погрангруппа усилила меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне.

«Мероприятия носят плановый характер. Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на автомобильной, так и на железной дороге», — отметили в ведомстве.

Под пограничной полосой понимается участок местности, прилегающий к госгранице (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы.

Пограничная зона — участок местности, прилегающий к тыльной границе пограничной полосы (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, предназначенный для осуществления охраны Государственной границы.

Белорусы могут въезжать в пограничную зону по следующим документам: паспорт гражданина Республики Беларусь, водительское удостоверение, военный билет, служебное удостоверение. Для пребывания в пограничной зоне иностранным гражданам требуется пропуск, оформить который можно на едином портале электронных услуг (Е-Паслуга).