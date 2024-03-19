В России заменили командующего ВМФ 19.03.2024, 14:16

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Александр Моисеев

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Назначен временный руководитель.

Адмирала Александра Моисеева представили как временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. Об этом сообщают российские госагентства ТАСС и РИА Новости.

Моисеев в качестве врио главкома ВМФ вручил экипажам атомных подлодок Северного флота корабельные чаши — знак воинской доблести. Церемония, видео которой опубликовал телеканал «Звезда», прошла в Музее Военно-морской славы в парке «Остров фортов».

Об отставке 61-летнего главкома ВМФ адмирала Николая Евменова сообщали источники «Фонтанки» и «Известий» 10 марта. Тогда же отмечалось, Евменова, который занимал пост главкома ВМФ России с 2019 года, а ранее командовал Северным флотом и подводными силами Тихоокеанского флота, сменит адмирал Александр Моисеев — также подводник, который в 2011 году получил звание Героя России за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения.

Смена главкома ВМФ состоялась после серии крупных потерь на Черноморском флоте, который только за последний месяц лишился еще двух кораблей, а с начала войны утратил почти треть боевой мощи.