Стоимость Bitcoin упала 19.03.2024, 21:15

Цена криптовалюты опустилась ниже $63 тысяч.

Ослабление биткоина началось на прошлой неделе, когда трейдеры начали фиксировать прибыль после того, как он взлетел на 70% с начала года.

Курс биткоина во вторник, 19 марта, упал более чем на 10 000 долларов после роста до исторического максимума на прошлой неделе. Об этом сообщает CNBC.

Криптовалюта снизилась на 6,5% - до 62 749,99 доллара. На прошлой неделе биткоин поднялся до рекордных 73 679 долларов.

Вместе с биткоином упали и другие криптовалюты. Эфир потерял более 5% и торговался на уровне 3287,58 доллара после того, как на прошлой неделе впервые с декабря 2021 года превысил отметку 4000 долларов.

Ослабление биткоина началось на прошлой неделе, когда трейдеры фиксировали прибыль после того, как он взлетел примерно на 70% с начала года. 12 марта произошел массовый всплеск продаж биткоинов с прибылью для инвесторов.