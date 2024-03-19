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Командующий Воздушных сил ВСУ показал уничтожение дрона на юге Украины

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  • 19.03.2024, 23:08
  • 1,252
Командующий Воздушных сил ВСУ показал уничтожение дрона на юге Украины

Видео.

Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука в Telegram.

«Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении», - написал он и обнародовал видео работы ВСУ.

Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

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