ВСУ разбили элитную штурмовую группу РФ под Авдеевкой
- 2.03.2024, 8:39
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Уничтожено подразделение 15-й отдельной гвардейской бригады.
В районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы Сил обороны уничтожили вражескую группу еще на подходе. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады.
«Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады. Воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что над уничтожением российских оккупантов работали бойцы роты ударных БпЛА во взаимодействии с экипажами Bradley.
На опубликованных кадрах видно, как БТР, загруженный оккупантами, мчится по полю на Авдеевском направлении. Доехав до неопределенного населенного пункта, пехота спешилась, а бронетехника РФ со всех ног поехала туда, откуда приехала. Украинские бойцы не дали бронетранспортеру вернуться и уничтожили его эффектным попаданием, далее по оккупантам отработал экипаж Bradley.
На этом вражеское наступление элитных штурмовиков закончилось.