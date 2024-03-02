В Одессе после удара «Шахеда» обрушилась часть дома: есть погибшие 3 2.03.2024, 9:13

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Среди пострадавших — ребенок и беременная женщина.

Армия России в ночь на субботу, 2 марта, снова ударила по Одессе ударными беспилотниками «Шахед». Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Под завалами по состоянию на 7:00 2 марта обнаружили двух погибших людей, еще семь жителей не выходят на связь. О последствиях российской преступной атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. Взрывы в городе прогремели около 1 ночи.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники атакуют Одессу и область из Черного моря по нескольким направлениям.

По словам Кипера, из-за российской атаки ударными БПЛА в Одессе повреждены жилые многоэтажные дома. Пострадали семь человек, среди которых – 3-летний ребенок. Позже под завалами обнаружили одного погибшего человека.

Также среди раненных есть беременная женщина.

По данным главы ОВА, 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

«На месте продолжают работать специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди», – сообщил Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что в результате попадания «Шахеда» обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе города. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов»,– сказал мэр Одессы.

Кроме того, повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

Как написал Кипер, по состоянию на 5 утра спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое – в состоянии средней тяжести.