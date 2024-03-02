Третья штурмовая бригада ВСУ показала, как уничтожает вражеские танки под Авдеевкой 2.03.2024, 11:48

Видеофакт.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский танк на Авдеевском направлении. Воины показали видео боевой работы.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Telegram.

На опубликованном видео показана работа воинов батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады.

Украинские защитники показали, как выследили российский танк в районе Авдеевки. После этого украинские воины нанесли удар дроном, в результате чего вражеский танк взорвался.