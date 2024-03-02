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Третья штурмовая бригада ВСУ показала, как уничтожает вражеские танки под Авдеевкой

  • 2.03.2024, 11:48
Третья штурмовая бригада ВСУ показала, как уничтожает вражеские танки под Авдеевкой

Видеофакт.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский танк на Авдеевском направлении. Воины показали видео боевой работы.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Telegram.

На опубликованном видео показана работа воинов батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады.

Украинские защитники показали, как выследили российский танк в районе Авдеевки. После этого украинские воины нанесли удар дроном, в результате чего вражеский танк взорвался.

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