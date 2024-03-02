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В Екатеринбурге взорвали электроподстанцию, обеспечивающую энергией три военных завода

  • 2.03.2024, 14:01
  • 4,540
В Екатеринбурге взорвали электроподстанцию, обеспечивающую энергией три военных завода

Подозревают диверсантов.

В российском Екатеринбурге в ночь на 2 марта подорвали электроподстанцию «Калининская», которая обеспечивает энергией 3 крупных завода, работающих на Минобороны РФ: «МЗиК», «Турбомоторный» и «Уралмаш».

Как пишет российский телеграм-канал SHOT, силовики на месте нашли следы взрывчатки, какой именно устанавливается. По предварительным данным, на подстанции была заложена самодельная бомба.

Сама подстанция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП.

Российские спецслужбы выясняют, кто пронес взрывное устройство на территорию.

Россияне уверяют, якобы взрыв на работу заводов не повлиял.

Взрыв на Екатеринбургской электроподстанции мог быть вызван действиями диверсантов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

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