Представлен самый дешевый смартфон со складывающимся экраном 2 2.03.2024, 14:57

Что он умеет?

Доступные складные смартфоны очевидно становятся трендом – вслед за nubia бренд BlackView привез на выставку MWC 2024 складной смартфон Hero 10. Его собираются продавать за 399 евро, и это будет самая дешевая модель на рынке в таком форм-факторе, пишет Gizmochina.

399 евро – это почти вчетверо дешевле многих складных аппаратов других брендов, но предлагает новинка все те же «фишки». В раскрытом виде у BlackView Hero 10 6,9-дюймовый AMOLED-дисплеей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть также внешний экран, 1,19-дюймовый, на 60 Гц.

При этом нельзя сказать, что пользователям придется идти из-за низкой цены на какие-то существенные компромиссы. Он оснащен среднебюджетным чипсетом MediaTek Helio G99 в связке с 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила сенсор на 108 Мп, а селфи – 32 Мп. Пожалуй, главный минус девайса – батарея всего на 2630 мАч.

Также свой доступный складной смартфон показал бренд Energizer. Модель Ultimate U660S получила похожие характеристики с BlackView Hero 10, но ее оценили в 499 евро. Обе новинки поступят в продажу до конца года.

Аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к складным смартфонам. И одним из главных недостатков, который мешает развитию их популярности, называют завышенную цену. К примеру, складной смартфон Google стоит 1799 долларов в начальной конфигурации. В то же время обычный (не складной), но намного лучше оснащенный Pixel 8 Pro стоит почти в два раза дешевле.

Параллельно Samsung, Motorola и другие производители заинтересованны в выпуске гибких смартфонов в новых форм-факторах. В том числе те, которые можно будет использовать как смартфон и часы одновременно.