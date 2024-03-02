В Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение еще двух самолетов РФ 5 2.03.2024, 19:15

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На этот раз — Су-34 и Су-35.

Украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, атаковавших линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Зенитные управляемые ракеты отработали по российским Су-34 и Су-35.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

«Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата», - написал Олещук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.

«Но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо», - добавил командующий ВС.