В Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение еще двух самолетов РФ

В Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение еще двух самолетов РФ5
- 2.03.2024, 19:15
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На этот раз — Су-34 и Су-35.
Украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, атаковавших линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Зенитные управляемые ракеты отработали по российским Су-34 и Су-35.
Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
«Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата», - написал Олещук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.
«Но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо», - добавил командующий ВС.