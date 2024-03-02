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Воздушные силы Украины уничтожили еще один российский Су-34

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  • 2.03.2024, 20:42
  • 5,370
Воздушные силы Украины уничтожили еще один российский Су-34

15-й борт за полмесяца.

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили очередной российский самолет Су-34.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование «Восток» подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34», — сообщили в ВС.

Напомним, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявлял, что украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, которые атаковали линию фронта управляемыми авиационными бомбами.

В этой связи военные все же заметили, что на этот раз был обезврежен «к сожалению, только один» борт.

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