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На Донбассе схвачен помощник депутата Госдумы РФ с огромной суммой денег

  • 20.03.2024, 9:13
  • 1,660
На Донбассе схвачен помощник депутата Госдумы РФ с огромной суммой денег

В рядах оккупантов вспыхнул громкий скандал.

В рядах российских оккупантов вспыхнул громкий скандал. На оккупированной части Луганщины был арестован некий Александр Сушков, связанный с одиозным депутатом Госдумы РФ Александром Бородаем.

Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан со спецслужбами РФ.

«На территории «ЛНР» был задержан помощник депутата Государственной Думы Александра Бородая Алексей Сушков», - сообщил ресурс.

Он уточнил, что у Сушкова при себе имелась огромная сумма наличности в российских рублях. И происхождение этих денег сотрудник Бородая объяснить не смог.

Можно предположить, что Сушков выполнял роль курьера для Бородая, для которого оккупированные территории Донбасса были личной «кормушкой» еще с 2014 года.

Бородай - очень известный персонаж в войне РФ против Украины. Он являлся человеком Владислава Суркова - помощника диктатора РФ Владимира Путина и одного из авторов превращения оккупированного Донбасса в террористические «Л/ДНР».

Сурков в итоге впал в немилость и был изгнан из Кремля, а вот Бородай пошел вверх по карьерной лестнице. Ему за помощь в войне против Украины подарили мандат депутата Госдумы.

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