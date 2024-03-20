ГУР атаковало крупнейшую авиабазу РФ «Энгельс-2» 20.03.2024, 11:02

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Прогремела серия громких взрывов.

Город Энгельс, где расположена крупнейшая авиабаза РФ «Энгельс-2», в ночь на 20 марта подвергся атаке. Это была работа ГУР МО.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинских спецслужбах.

Как рассказали изданию источники, это была «плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины», а ее результаты уточняются.

Что известно о ночной атаке на Энгельс

Напомним, что этой ночью город Энгельс Саратовской области атаковали беспилотники. Местные жители слышали как минимум 4 взрыва. В сети публиковали также видео, где можно было услышать довольно громкие звуки взрывов.

Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все БПЛА «были сбиты над городом».

Как подсчитали впоследствии в Минобороны РФ, всего было якобы пять «украинских беспилотных летательных аппаратов». Один из них, мол, «сбили» над Белгородской областью, а вот четыре других - над Саратовской.

Аэродром «Энгельс-2»

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - «Энгельс-2». Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, около 700 километров.

«Энгельс-2» является одной из крупнейших и технически оснащенных авиабаз в РФ, в частности, служит базой для стратегических бомбардировщиков, атакующих цели в Украине, Ту-95МС.

Кроме того, это единственное в России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Ранее на этой авиабазе уже раздавались взрывы. Так, 5 декабря 2022 года в результате взрывов получили повреждения два Ту-95МС. На обнародованных позже спутниковых снимках было видно, что в боевых условиях был потерян (поврежден или уничтожен) первый самолет этого типа. По сообщению ГУР МО, авиабаза была атакована с помощью беспилотников Ту-141 «Стриж».

Кроме того, 26 декабря 2022 года на авиабазе также раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сказали, что это было следствием вооруженной агрессии РФ, а вражеское Минобороны заявило о гибели трех и ранении четырех человек. 29 декабря 2022 на аэродроме повторно прогремели взрывы.