Три из четырех дронов ударили по авиабазе «Энгельс» 20.03.2024, 12:04

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Стали известные новые детали атаки на военный аэродром РФ.

В ночь на 20 марта в России заявили об (атаке дронов на Энгельс Саратовской области военного аэродрома). По официальной версии, атака совершалась с помощью четырех беспилотников, все они якобы были сбиты.

Однако позже появилась информация, что три из четырех БпЛА упали на территорию аэродрома «Энгельс», где базируется стратегическая авиация РФ – бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС. Об этом пишет российское издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Издание отметило, что атака 4 БпЛА на Энгельс была произведена в 05:36 утра (по минсому времени. Именно это время указано на видео с камер наблюдения, фиксировавших мощные взрывы.

Источники OBOZ.UA в украинской разведке утверждают, что атака была проведена в рамках «плановой работы» ГУР. Пока известно, что дроны до определенной цели долетели, последствия прилетов уточняются.

Судя по данным источников ASTRA, удар был серьезным.

«Как сообщают источники, 3 из 4 сбитых беспилотников упали на территорию военного аэродрома «Энгельс 1». Пострадавших нет. О повреждениях неизвестно», – пишет ASTRA.