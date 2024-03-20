закрыть
20 марта 2024, среда, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Момент удара по российской авиабазе «Энгельс» показали на видео

  • 20.03.2024, 12:31
  • 2,280
Момент удара по российской авиабазе «Энгельс» показали на видео

После пролета дрона раздался мощный взрыв.

Ночью 20 марта в Энгельсе Саратовской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители жаловались, что город оказался под атакой дронов.

В то же время в сети появилось немало кадров мощного ночного «хлопка». На видео слышно, как пролетает один из беспилотников, а после – раздается взрыв, передает «24 Канал».

Камеры наблюдения в Энгельсе зафиксировали мощные взрывы. Так, на видео слышно, как пролетает беспилотник. Также можно услышать, как его пролет сопровождается выстрелами. Мужчина, который также стал героем ролика, совсем не разбирается в самосохранении. Он решил занести в подъезд свои сумки, после чего вышел во двор, чтобы смотреть, что же происходит.

На ролике можно услышать, как в какой-то момент раздался взрыв. После этого сигнализации автомобилей, припаркованные вблизи многоэтажек, начали завывать.

Источники в украинских спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе Саратовской области, которые прозвучали в ночь на 20 марта, – плановая работа Главного управления разведки Министерства обороны. Известно также, что есть поражения. Сейчас занимаются уточнением последствий.

В российском Энгельсе расположена одна из крупнейших авиабаз захватчиков. На этой военно-воздушной базе базируются как стратегические бомбардировщики Ту-160, так и Ту-95МС. Их российские военные используют, чтобы наносить террористические ракетные удары по Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип