Момент удара по российской авиабазе «Энгельс» показали на видео 20.03.2024, 12:31

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После пролета дрона раздался мощный взрыв.

Ночью 20 марта в Энгельсе Саратовской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители жаловались, что город оказался под атакой дронов.

В то же время в сети появилось немало кадров мощного ночного «хлопка». На видео слышно, как пролетает один из беспилотников, а после – раздается взрыв, передает «24 Канал».

Камеры наблюдения в Энгельсе зафиксировали мощные взрывы. Так, на видео слышно, как пролетает беспилотник. Также можно услышать, как его пролет сопровождается выстрелами. Мужчина, который также стал героем ролика, совсем не разбирается в самосохранении. Он решил занести в подъезд свои сумки, после чего вышел во двор, чтобы смотреть, что же происходит.

На ролике можно услышать, как в какой-то момент раздался взрыв. После этого сигнализации автомобилей, припаркованные вблизи многоэтажек, начали завывать.

Источники в украинских спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе Саратовской области, которые прозвучали в ночь на 20 марта, – плановая работа Главного управления разведки Министерства обороны. Известно также, что есть поражения. Сейчас занимаются уточнением последствий.

В российском Энгельсе расположена одна из крупнейших авиабаз захватчиков. На этой военно-воздушной базе базируются как стратегические бомбардировщики Ту-160, так и Ту-95МС. Их российские военные используют, чтобы наносить террористические ракетные удары по Украине.