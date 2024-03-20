Стало известно, что за дроны ударили по крупнейшей авиабазе «Энгельс» в РФ 1 20.03.2024, 13:21

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Оружие прекрасно себя показало.

Утром 20 марта российский Энгельс Саратовской области РФ атаковали беспилотники украинского производства.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины, атаку осуществили БПЛА «Лютый».

«Беспилотный дрон-камикадзе украинского производства «Лютый» прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена», - сказал источник.

Атака на Энгельс 20 марта

В ночь на среду, 20 марта, беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области РФ.

Российский телеграм-канал SHOT сообщил, что над городом было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. По словам очевидцев, «дрожали окна в рамах».

Впоследствии источники подтвердили украинским СМИ, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются», - сказали в украинской разведке.

Аэродром «Энгельс-2»

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - «Энгельс-2». Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, около 700 километров.

«Энгельс-2» является одной из крупнейших и технически оснащенных авиабаз в РФ, в частности, служит базой для стратегических бомбардировщиков, атакующих цели в Украине, Ту-95МС.

Кроме того, это единственное в России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Ранее на этой авиабазе уже раздавались взрывы. Так, 5 декабря 2022 года в результате взрывов получили повреждения два Ту-95МС. На обнародованных позже спутниковых снимках было видно, что в боевых условиях был потерян (поврежден или уничтожен) первый самолет этого типа. По сообщению ГУР МО, авиабаза была атакована с помощью беспилотников Ту-141 «Стриж».

Кроме того, 26 декабря 2022 года на авиабазе также раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сказали, что это было следствием вооруженной агрессии РФ, а вражеское Минобороны заявило о гибели трех и ранении четырех человек. 29 декабря 2022 на аэродроме повторно прогремели взрывы.