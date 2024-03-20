Под Москвой раздались мощные взрывы: валит черный дым 3 20.03.2024, 14:34

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Что произошло?

Российские СМИ пишут, что в Подмосковье сегодня прогремели взрывы. Кроме этого, там также вспыхнул масштабный пожар, передает «24 Канал».

В поселке Сапроново, что под Москвой вспыхнула недостроенная многоэтажка в ЖК «Брусника». В то же время, почему местные слышали взрывы неизвестно.

На 20 этаже загорелся утеплитель. Телеграмм-канал пишут, что с места пытался спастись строитель.

Российские СМИ также распространяют видео пожара. Над многоэтажкой поднимается черный дым. Вероятно, последствия возгорания будут значительными. Сообщается, что в огне оказалось 50 квадратных метров.