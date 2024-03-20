Сенат Польши одобрил резолюцию с требованием к белорусским властям освободить Анджея Почобута

Сенат Польши одобрил резолюцию с требованием к белорусским властям освободить Анджея Почобута3
- 20.03.2024, 17:53
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Политзаключенный уже три года находится за решеткой.
В резолюции Сенат Польши напомнил, что 25 марта 2024-го года исполняется три года со дня заключения журналиста и одного из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута.
- Сенат Республики Польша обращается к Европарламенту, парламентам и правительствам стран демократического мира с призывом принять меры для освобождения Анджея Почобута и всех узников совести в Беларуси, – цитирует текст резолюции «Польское радио».
В ней также осуждается «позорный акт нарушения прав человека и основных прав национальных меньшинств», которым стало заключение Почобута.
Сенаторы также выразили «самую высокую оценку непоколебимой борьбе Почобута за право на польскость и свободу в Беларуси», а также солидарность с его семьей и всеми, кто борется за его освобождение.
Среди прочего в Сенате подняли вопрос необходимость ужесточения санкций против режима Лукашенко.