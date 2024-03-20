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В доме жителя Кыргызстана обнаружили 130-метровый тоннель в Узбекистан

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  • 20.03.2024, 19:13
  • 5,872
В доме жителя Кыргызстана обнаружили 130-метровый тоннель в Узбекистан

Видеофакт.

Тоннель через границу с Узбекистаном нашли в доме жителя кыргызского села Бек-Абад, сообщил Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана в YouTube-канале.

По данным комитета, 130-метровый подземный коридор вырыли для переброски контрабандного груза и незаконного перехода людей через границу. Глубина тоннеля составляет 15 м, высота — 1,7 м.

38-летнего хозяина дома арестовали. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто пользовался тоннелем, а также устанавливают виды товаров, которые ввезли в республику через подземный коридор.

Последний раз о крупной контрабанде между странами сообщали в январе 2024 года. Служба госбезопасности Узбекистана задержала мужчину, который пытался вывезти в Кыргызстан более $860 тыс.

Деньги обнаружили в автомобиле подозреваемого, который пытался пересечь границу. Правоохранительные органы Узбекистана возбудили дело по статье о нарушении таможенного законодательства.

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