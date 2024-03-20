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Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Messenger и Instagram

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  • 20.03.2024, 20:06
Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Messenger и Instagram

Третий за месяц.

Принадлежащие компании Meta приложения Facebook, Messenger и Instagram внезапно прекратили работать в среду, 20 марта – в третий раз за месяц. О сбоях в работе приложений сообщают миллионы пользователей по всему миру.

Первые сообщения о сбое появились в 19:45 по минскому времени от пользователей в Великобритании, США, Европе и значительной части Азии.

Ресурс DownDetector сообщает, что около 60% пользователей столкнулись с трудностями при попытке залогиниться в приложение Facebook’s messenger, 26% сообщили, что не смогли войти и на сайт.

При попытке войти в свой аккаунт пользователи получают сообщение о том, что их аккаунты заблокированы, а время сессии истекло, что требует повторного входа.

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