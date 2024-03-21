СМИ: Дроны подбили два российских Ту-95МС в Энгельсе 21.03.2024, 8:33

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Есть и другие потери.

Стратегическая авиация РФ, предварительно, понесла потери при налете украинских дронов на авиабазу в Энгельсе. Повреждения получили несколько бомбардировщиков.

Такой информацией поделился российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

Подтверждения этой информации пока нет, так как Москва скрывает информацию, передает Диалог.UA.

«По данным трех наших источников в ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром «Энгельс-2» были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Повреждения не критические, нет ничего серьезного. Летать они будут, просто не сейчас, - сказал один из наших собеседников», - сообщил российский ресурс.

Он уточнил, что есть также информация о возможной ликвидации четырех сотрудников военного аэродрома в ходе ночного налета.

Отметим, что, по данным проекта «Схемы», на 19 марта 2024 года на аэродроме в Энгельсе находилось 11 стратегических бомбардировщиков ВКС РФ, из которых шесть Ту-95 и три Ту-160.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки военного объекта. Согласно информации СМИ, операция была проведена Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Источники уверяют, что «цели поражены». Однако детали пока неизвестны.

Стратегическая авиация ВКС РФ, расположенная в Энгельсе, принимает самое активное участие в агрессии против Украины последние два года.