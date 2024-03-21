Раскрыты характеристики бюджетного Google Pixel 8a 21.03.2024, 11:38

Станет самым продвинутым смартфоном доступной a-серии.

Инсайдеры издания Android Authority узнали почти все о грядущем бюджетном смартфоне Google Pixel 8a. Устройство выйдет весной этого года.

Восьмое поколение смартфона впервые получит экран с частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, в прошлогоднем Google Pixel 7a стоит 90 Гц-дисплей. В Google Pixel 8a будет установлена 6,1-дюймовая OLED-панель с пиковой яркостью 1400 нит (увеличилось на 400 нит) и разрешением 2400 × 1080 пикселей. Также Pixel 8a станет первым смартфоном a-серии с поддержкой DisplayPort — технологии, позволяющей подключать смартфон к монитору.

Новинка предложит последний мощнейший чип Tensor G3, который установлен во флагманских Pixel 8 и 8 Pro. А вот камеры вообще никак не изменятся относительно Pixel 7a — получим все тот де набор модулей из основного (64 Мп), широкоугольного (13 Мп) и фронтального (13 Мп). Еще утверждается, что смартфон представят в четырех цветовых вариантах. К ним относятся Obsidian (черный), Porcelain (белый), Bay (светло-голубой) и Mint (светло-зеленый).

Ожидается, что смартфон будет доступен в большем количестве стран, чем предшественник. Предполагаемая цена — 499 долларов. Именно столько составляла стартовая стоимость Google Pixel 7a в прошлом году. Google Pixel 8a должны представить в мае в рамках презентации Google I/O 2024.