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Полковник ВСУ: Дроны могут уничтожить всю военную авиацию РФ

  • 21.03.2024, 11:40
Полковник ВСУ: Дроны могут уничтожить всю военную авиацию РФ
Петр Черник

Эксперт назвал условие.

Военная авиация РФ может быть уничтожена дронами. К такому выводу пришел военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник после атаки БПЛА на Энгельс, РФ, где находится важный аэродром. Об этом он сообщил в комментарии изданию «24 Канал» .

По его словам, главным критерием в вопросе ликвидации военной авиации оккупантов является количество примененных БПЛА, частота ударов и длительность всей операции.

Эксперт отметил, что из 60 имеющихся самолетов Ту-95МС в России до 20 находятся в рабочем состоянии.

Приблизительно такое же количество, из 60 имеющихся, рабочих самолетов Ту-22М3 также находятся в оперативном состоянии. Эти самолеты могут выпускать ракеты Х-22 и Х-32, которые являются одними из наиболее мощных в своем классе. Кроме того, до 15 Ту-160 находятся в рабочем состоянии и могут использоваться для запуска ракет Х-555.

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