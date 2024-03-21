Полковник ВСУ: Дроны могут уничтожить всю военную авиацию РФ 21.03.2024, 11:40

Петр Черник

Эксперт назвал условие.

Военная авиация РФ может быть уничтожена дронами. К такому выводу пришел военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник после атаки БПЛА на Энгельс, РФ, где находится важный аэродром. Об этом он сообщил в комментарии изданию «24 Канал» .

По его словам, главным критерием в вопросе ликвидации военной авиации оккупантов является количество примененных БПЛА, частота ударов и длительность всей операции.

Эксперт отметил, что из 60 имеющихся самолетов Ту-95МС в России до 20 находятся в рабочем состоянии.

Приблизительно такое же количество, из 60 имеющихся, рабочих самолетов Ту-22М3 также находятся в оперативном состоянии. Эти самолеты могут выпускать ракеты Х-22 и Х-32, которые являются одними из наиболее мощных в своем классе. Кроме того, до 15 Ту-160 находятся в рабочем состоянии и могут использоваться для запуска ракет Х-555.