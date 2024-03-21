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Сербия решила массово депортировать россиян

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  • 21.03.2024, 13:05
  • 2,484
Сербия решила массово депортировать россиян

После разгрома Путина в Белграде.

Провал Владимира Путина на выборах в Сербии может в ближайшее время получить ответную реакцию от сербских властей, сообщает The Moscow Times.

Как пишут пропагандисты RT со ссылкой на источники, близкие к органам власти Сербии, спецслужбы республики планируют крупную высылку из страны протестно настроенных российских релокантов. Источник канала RT связывает это еще с одной акцией — с их участием в протестах против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.

Якобы тогда на митингах российские релоканты блокировали работу управленческих структур.

Информация об этой инициативе появилась спустя несколько дней после выборов президента России.

На выборах в российском посольстве в Белграде в выходные Владимир Путин потерпел настоящий разгром. В столице Сербии он получил самое минимальное количество голосов на участках крупных европейских столиц. По данным ЦИК, в Белграде лишь 10,84% поддержали Путина. Большинство россиян отдали голоса Владиславу Даванкову (67% голосов), что для многих стало лишь формой протеста.

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