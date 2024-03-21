«Полина, держись! Мы скоро будем вместе!» 2 21.03.2024, 15:58

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Полины Шарендо-Панасюк

Брестская Жанна Д’арк встречает четвертый день рождения подряд за решеткой.

Сегодня — день рождения политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», матери двоих сыновей Полины Шарендо-Панасюк.

Это уже четвертый день рождения подряд, который брестская Жанна Д’арк встречает за решеткой. В настоящий момент Полина находится в женской колонии №24 «Заречье».

Сайт Charter97.org попросил ее мужа Андрея Шарендо рассказать историю их знакомства и поделиться последними новостями о политзаключенной:

— Познакомились мы с Полиной больше 20 лет назад — в 2000-ом году. Объединила нас борьба за Беларусь. Моя любовь к белорусскому языку, истории привели меня в брестскую ячейку Молодого фронта.

Именно там я увидел кучерявую, светловолосую, голубоглазую девушку по имени Полина.

На тот момент она уже руководила всей ячейкой брестского МФ. В то время как раз возникло движение сопротивления «Зубр», в которое перешла Полина в 2001-ом году.

В движении она была одним из полевых командиров. Я же несколько лет был одним из ее верных солдат-активистов. Знаете, это время я вспоминаю с теплотой. Мы проводили много партизанских акций. То время ассоциируется у меня с запахом краски из баллончика, граффити, расклеиванием наклеек и листовок по ночам.

Первые несколько лет мы поддерживали с Полиной дружеские отношения, были вместе на мероприятиях, ходили на концерты. В последствие она уехала в Польшу, где закончила магистратуру (Полина была стипендиатом программы имени Лэйна Киркланда — ред.). Я тоже тогда учился в университете. Какое-то время мы не виделись.

В следующий раз более тесно стали общаться уже в 2005-ом году, когда были «выборы». Мы активно участвовали в тех событиях, но больше всего нас сблизила «площадь Калиновского» в 2006-ом году. Прошло уже 18 лет с тех событий...

Тогда-то наши отношения с Полиной и переросли во что-то более крепкое. За дружбой пришла настоящая любовь, которой мы сейчас и держимся.

Спустя два года (в 2008-ом) мы поженились.Через год родился старший сын Славомир, a еще через семь — младший Стах.

Волею судьбы Стах родился 25 марта 2016-го года. Его день рождения я встретил в Минске на Дне Воли. После этого мы много чего пережили...

За последние годы мы прошли административные аресты, задержания, уголовные дела против меня и Полины. Так получилось, что мне удалось в июле 2021-го года сбежать из-под домашнего ареста. Сейчас вместе с сыновьями живем в Вильнюсе.

Полина же, к сожалению, осталась в заложниках у режима Лукашенко. Это месть нашей семье за стойкую позицию.

— Есть ли какие-то новости от Полины?

— К сожалению, уже почти три месяца от Полины нет никаких новостей. С того момента, как ее доставили в колонию №24 для рецидивисток, любая связь с ней пропала.

Три раза к ней безрезультатно пытался пробиться адвокат. Мы несколько раз писали заявления с требованием рассказать о состоянии здоровья Полины. В ответ получили короткую описку, что в медицинской помощи она не нуждается. Это только добавило нам тревоги.

Тем не менее в этот весенний день, день рождения моей жены, хочу сказать: Полина, любимая, держись! Мы скоро будем вместе!

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года. С тех пор находится за решеткой.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

Отметим, что ранее сайт Charter97.org в рамках проекта «Железные люди Беларуси» сделал большое интервью с Полиной Шарендо-Панасюк. Его можно прочитать здесь.