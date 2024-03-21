Рейд добровольцев в РФ: эвакуацию объявил еще один населенный пункт 21.03.2024, 16:08

1,394

Местных жителей призвали эвакуироваться в северную часть России.

Набирающая на территории России обороты война усиливает давление на российские власти и местное население спустя 2 года после начала вторжения российской армии в Украину, пишет dialog.ua.

Бои российской армии и российских повстанцев в Белгородской области продолжаются. С утра в четверг администрация еще одного российского населенного пункта призвала жителей к немедленной эвакуации.

По информации информационных агентств, руководство Грайворона, находящегося в Белгородской области, обратилось к местным жителям с призывом провести эвакуацию в северную часть России, в Ярославскую область, которая расположена в 800 км от границы с Украиной.

«Видимо, российская армия теперь и его тоже будет ФАБами разносить. «СВО» идет по плану», - прокомментировал ситуацию украинский журналист и блогер Денис Казанский.