Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочной работы в промышленности 13 21.03.2024, 19:25

6,698

Детали.

Александр Лукашенко 21 марта подписал Указ № 105 «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях», сообщила пресс-служба диктатора.

Как утверждается, документ принят «в целях максимального задействования трудовых ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями, для оперативного решения важнейших стратегических задач в производстве».

«Указом предусматривается возможность по согласованию с профсоюзом и с согласия работников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни, если имеется обоснованная производственная и экономическая необходимость», — сообщили в пресс-службе.

Увеличение лимита будет закрепляться в локальном правовом акте. Об этом наниматель также обязан информировать Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты, на который возлагается постоянный мониторинг ситуации.