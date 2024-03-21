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Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочной работы в промышленности

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  • 21.03.2024, 19:25
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Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочной работы в промышленности

Детали.

Александр Лукашенко 21 марта подписал Указ № 105 «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях», сообщила пресс-служба диктатора.

Как утверждается, документ принят «в целях максимального задействования трудовых ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями, для оперативного решения важнейших стратегических задач в производстве».

«Указом предусматривается возможность по согласованию с профсоюзом и с согласия работников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни, если имеется обоснованная производственная и экономическая необходимость», — сообщили в пресс-службе.

Увеличение лимита будет закрепляться в локальном правовом акте. Об этом наниматель также обязан информировать Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты, на который возлагается постоянный мониторинг ситуации.

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